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Luce e gas a prezzo fisso per un anno: zero sorprese scegliendo Engie

Con l'offerta luce e gas di Engie è possibile accedere a una promo a prezzo fisso per i primi 12 mesi, proteggendosi così dai rincari.
Luce e gas a prezzo fisso per un anno: zero sorprese scegliendo Engie
Con l'offerta luce e gas di Engie è possibile accedere a una promo a prezzo fisso per i primi 12 mesi, proteggendosi così dai rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 22 set 2026
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Con Engie e la promo Energia Punto Fisso 12 Mesi è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ottenendo un vero e proprio scudo contro i rincari del mercato all'ingrosso, che in questi mesi sta facendo registrare una crescita continua e che potrebbe continuare a salire nel corso dell'autunno.

La promozione in questione permette di bloccare il prezzo a 0,199 €/kWh per la luce e a 0,89 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 120 euro all'anno (pari a 10 euro al mese) per ogni fornitura attivata. Per accedere all'offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Engie.

L'attivazione è gratuita e può avvenire avendo a disposizione i dati dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura riportato in bolletta oltre alle coordinate IBAN del conto corrente, per la domiciliazione delle bollette.

Accedi qui alle offerte di Engie

engie logo

Luce e gas a prezzo fisso con Engie

Per chi sceglie Engie e la sua Energia Punto Fisso 12 Mesi è possibile accedere a un'offerta a prezzo fisso per un anno intero, con le seguenti condizioni:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,199 €/kWh con quota fissa di 120 euro all’anno
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,89 €/Smc con quota fissa di 120 euro all’anno

La promozione è attivabile senza alcun costo iniziale e senza vincoli da tutti i clienti che hanno bisogno di forniture per utenze residenziali. L'energia elettrica messa a disposizione dal fornitore viene prodotta utilizzando esclusivamente fonti rinnovabili.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online. La promo, con le condizioni descritte, è valida solo per un breve periodo e solo per i nuovi clienti che scelgono oggi il fornitore.

Accedi qui alle offerte di Engie

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