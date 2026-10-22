Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi, zero rincari per chi sceglie oggi Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, ecco la promo di Octopus da attivare oggi.
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi, zero rincari per chi sceglie oggi Octopus
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, ecco la promo di Octopus da attivare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 22 ott 2026
Link copiato negli appunti

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, con una protezione dai rincari valida nel lungo periodo e anche con una quota fissa contenuta. L'offerta permette di bloccare il costo dell'energia fino a 0,1683 €/kWh per la luce e a 0,77 €/Smc per il gas.

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopuse può essere attivata avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura riportato in bolletta (POD per la luce e PDR per il gas). L'offerta è disponibile, con le condizioni descritte, fino al 23 ottobre.

Attiva qui l'offerta di Octopus
Octopus Fissa 12M
4.5

💡Luce: 0,168 €/kWh

🔥Gas: 0,77 €/Smc

💰Prezzo fisso: 6€/mese per la luce e 7€/mese per il gas

Vai all'offerta!

Le caratteristiche dell'offerta

Con la promo di Octopus, le condizioni di fornitura sono le seguenti:

  • Energia elettrica: 0,1683 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,77 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 24 mesi

Si tratta di una soluzione ottima per bloccare i prezzi di luce e gas per un lungo periodo, in modo da evitare rincari improvvisi in bolletta, che potrebbero caratterizzare il mercato energetico.

La promo, inoltre, garantisce una quota fissa contenuta e, quindi, riduce il costo delle bollette anche per le famiglie che consumano poco.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Per l'attivazione è sufficiente avere a disposizione i seguenti dati:

  • i dati dell'intestatario della fornitura
  • i codici identificativi della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), che sono recuperabili in bolletta
  • le coordinate IBAN del conto corrente

Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Internet senza limiti anche all'estero con la eSIM di Saily
Internet

Internet senza limiti anche all'estero con la eSIM di Saily
Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e sconto extra di 125€, ecco la promo
Internet

Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e sconto extra di 125€, ecco la promo
5G su rete TIM e tanti Giga da 4,99 euro/mese, ecco le offerte Kena di oggi
Internet

5G su rete TIM e tanti Giga da 4,99 euro/mese, ecco le offerte Kena di oggi
Passa a Kena con le offerte di ottobre 2026: tanti Giga da 4,99 euro al mese
Internet

Passa a Kena con le offerte di ottobre 2026: tanti Giga da 4,99 euro al mese