Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi, zero rincari per chi sceglie oggi Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, con una protezione dai rincari valida nel lungo periodo e anche con una quota fissa contenuta. L'offerta permette di bloccare il costo dell'energia fino a 0,1683 €/kWh per la luce e a 0,77 €/Smc per il gas.

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopuse può essere attivata avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura riportato in bolletta (POD per la luce e PDR per il gas). L'offerta è disponibile, con le condizioni descritte, fino al 23 ottobre.

Octopus Fissa 12M 4.5 💡Luce: 0,168 €/kWh 🔥Gas: 0,77 €/Smc 💰Prezzo fisso: 6€/mese per la luce e 7€/mese per il gas Vai all'offerta!

Le caratteristiche dell'offerta

Con la promo di Octopus, le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Energia elettrica: 0,1683 €/kWh con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale : 0,77 €/Smc con quota fissa di 7 euro al mese

con quota fissa di Prezzi fissi e bloccati per i primi 24 mesi

Si tratta di una soluzione ottima per bloccare i prezzi di luce e gas per un lungo periodo, in modo da evitare rincari improvvisi in bolletta, che potrebbero caratterizzare il mercato energetico.

La promo, inoltre, garantisce una quota fissa contenuta e, quindi, riduce il costo delle bollette anche per le famiglie che consumano poco.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Per l'attivazione è sufficiente avere a disposizione i seguenti dati:

i dati dell'intestatario della fornitura

i codici identificativi della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), che sono recuperabili in bolletta

le coordinate IBAN del conto corrente

Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto.

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