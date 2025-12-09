Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: è il momento di scegliere Engie

Con le offerte luce e gas di Engie è possibile bloccare il prezzo dell'energia per 24 mesi, proteggendosi dai rincari e, nello stesso tempo, riducendo la spesa per le bollette.

La promo su cui puntare è Energia Punto Fisso e consente di bloccare il costo dell'energia fino a 0,125 €/kWh per la luce e fino a 0,425 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 96 €/anno a fornitura.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito di Engie. L'offerta non prevede costi iniziali o vincoli. Attivarla è semplice: basta avere i dati dell'intestatario e quelli della fornitura.

Luce e gas a prezzo fisso con Engie

Con la promozione di Engie è possibile accedere a un'offerta a prezzo fisso molto vantaggiosa. Tra le caratteristiche del servizio troviamo le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: 0,125 €/kWh con un costo di commercializzazione di 96 €/anno

con un costo di commercializzazione di 96 €/anno Gas naturale: 0,425 €/Smc con un costo di commercializzazione di 96 €/anno

I prezzi indicati sono bloccati per i primi 24 mesi e, di conseguenza, l'offerta garantisce una protezione dai rincari del mercato all'ingrosso con le condizioni di fornitura che non subiranno variazioni in caso di aumenti improvvisi.

Per scegliere l'offerta di Engie è sufficiente seguire la procedura di attivazione online tramite il sito del fornitore, accessibile qui di sotto. È necessario avere a disposizione i dati dell'intestatario della fornitura oltre ai dati identificativi della fornitura stessa, come il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, riportati in bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto per la domiciliazione.

L'offerta proposta da Engie, con le condizioni descritte, sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo e rappresenta, quindi, un'occasione da cogliere al volo per attivare una fornitura con prezzi blocati per due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.