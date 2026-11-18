Bloccare il prezzo di luce e gas permette di evitare improvvisi aumenti delle bollette. Si tratta di un'opzione molto vantaggiosa, soprattutto in questo momento, con un mercato energetico caratterizzato da frequenti rialzi.

La soluzione giusta per bloccare il costo dell'energia è rappresentata da Octopus Energy che propone offerte luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il box qui di sotto.

Le offerte di Octopus da attivare a novembre

Con Octopus è possibile accedere a due diverse offerte:

Octopus Fissa 12M

Octopus Fissa 24M

Ecco le caratteristiche complete delle due soluzioni proposte dal fornitore:

Octopus Fissa 12M

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2068 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,91 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 12 mesi

Nessuna penale di recesso anticipato

Octopus Fissa 24M

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1793 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di 6 euro al mese Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,77 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Per accedere a una delle offerte proposte da Octopus è sufficiente seguire una procedura online per la sottoscrizione. Per completare l'attivazione è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell'intestatario della fornitura

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta

le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Le condizioni descritte della promo sono valide per nuove attivazioni entro il 18 novembre (salvo proroghe). Non ci sono costi di attivazione di alcun tipo e la sottoscrizione non comporta l'interruzione delle forniture.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.