Luce e gas a prezzo fisso per 2 anni, ecco la nuova promo di Octopus

Octopus Energy propone uno scudo contro i rincari su luce e gas. Scegliendo l'offerta Octopus Fissa 24M, infatti, è possibile bloccare il prezzo dell'energia per i primi 24 mesi dal momento dell'attivazione.

I clienti che scelgono il fornitore vedranno un prezzo fisso pari a 0,198 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese, per l'energia elettrica e 0,88 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese, per il gas naturale.

Per attivare la promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus. La sottoscrizione della tariffa richiede il possesso dei dati dell'intestatario e del codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta oltre che delle coordiante IBAN del conto corrente.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Scegliere Octopus e la nuova Octopus Fissa 24M permette di ottenere uno scudo contro i rincari. Per quanto riguarda l'energia elettrica, la promo prevede un prezzo fisso a 0,198 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese. Per la fornitura di gas, invece, il prezzo è fisso a 0,88 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese. Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 24 mesi. La promozione è disponibile per un breve periodo di tempo e può essere attivata senza alcun vincolo o costo iniziale.

L'attivazione dell'offerta richiede i seguenti dati:

i dati dell'intestatario del contratto di fornitura

del contratto di fornitura il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

(POD per la luce e PDR per il gas) le coordinate IBAN del conto corrente

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto, seguendo poi una breve procedura di attivazione online. È possibile scegliere la tariffa luce oppure sia luce che gas insieme.

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