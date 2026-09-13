Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: zero rincari scegliendo Engie

Per contrastare i rincari in bolletta è possibile puntare su Engie e sulla promo Energia Punto Fisso 12 Mesi che, come suggerisce il nome, consente di bloccare il costo dell'energia per garantire una protezione dai rincari del mercato all'ingrosso per i primi 12 mesi.

L'offerta in questione blocca il costo dell'energia fino a 0,184€/kWh per la luce e fino a 0,75 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 10 euro al mese per fornitura. L'attivazione può avvenire senza costi iniziali e senza vincoli.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Engie. È sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Le condizioni descritte sono valide fino al 16 settembre 2026.

Luce e gas a prezzo fisso con Engie

Energia Punto Fisso 12 Mesi di Engie presenta le seguenti caratteristiche:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,184 €/kWh con quota fissa di 10 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,75 €/Smc con quota fissa di 10 euro al mese

con quota fissa di Prezzi fissi per i primi 12 mesi dall'attivazione

Offerta riservata alle forniture domestiche

Nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza

e Energia elettrica fornita proveniente da fonti rinnovabili al 100%

Per sfruttare la promozione di Engie è sufficiente seguire una breve procedura online, accessibile dal box qui di sotto. L'attivazione è disponibile avendo a disposizione:

i dati dell'intestatario del contratto di fornitura

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

le coordinate IBAN del conto corrente

Le condizioni descritte dell'offerta di Engie sono valide per nuove attivazioni entro il prossimo 16 settembre. Per accedere alla promo basta seguire una breve procedura online tramite il sito web del fornitore.

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