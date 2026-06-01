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Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: ecco l'offerta di giugno 2026 di Octopus

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo giusta da attivare oggi per bloccare il costo dell'energia e risparmiare.
Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: ecco l'offerta di giugno 2026 di Octopus
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo giusta da attivare oggi per bloccare il costo dell'energia e risparmiare.
Davide Raia
Pubblicato il 1 giu 2026
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Octopus Energy è, sempre di più, l'opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modo per bloccare il prezzo di luce e gas, evitando rincari, e ridurre le bollette. L'offerta su cui puntare è Octopus Fissa 12M e prevede la possibilità di bloccare il costo dell'energia fino a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,55 €/Smc per il gas. Questa promozione è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Octopus, senza costi aggiuntivi e senza vincoli. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l'offerta di Octopus

octopus energy

Le condizioni dell'offerta

Per bloccare luce e gas è necessario scegliere l'offerta giusta, in modo da evitare rincari e ridurre al minimo le bollette.

Con Octopus Energy è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1298 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,55 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

L'offerta in questione, attivabile con le condizioni descritte fino al prossimo 4 giugno, garantisce prezzi fissi e nessun vincolo. Si tratta di una soluzione ottimale per avere uno scudo contro i rincari e, nello stesso tempo, tagliare le bollette.

La promozione lanciata da Octopus è attivabile direttamente online. Per completare la sottoscrizione della promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione. È possibile anche optare per la sola fornitura di energia elettrica, in alternativa alla promo combinata che unisce luce e gas. C'è tempo fino al 4 giugno per attivare l'offerta descritta.

Attiva qui l'offerta di Octopus

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