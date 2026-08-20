Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Engie: la promo anti-rincari che fa risparmiare

Per contrastare i rincari in bolletta è possibile puntare su Energia Punto Fisso 12 Mesi di Engie. L'offerta consente l'accesso a un prezzo fisso per 12 mesi, con condizioni di fornitura molto convenienti, sia per quanto riguarda il costo della materia prima che per la quota fissa. Il costo della materia prima è bloccato a 0,135 €/kWh per la luce e 0,5545 €/Smc per il gas.

La promozione è disponibile direttamente dal sito Engie, con possibilità anche di scegliere solo la luce o solo il gas. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo della stessa (POD per la luce e PDR per il gas). Le condizioni attuali sono valide per nuove attivazioni fino al 26 agosto.

Le condizioni dell'offerta di Engie

La promo attuale di Engie consente l'accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,135 €/kWh , con una quota fissa di 72 euro all'anno ; c'è anche la possibilità di optare per una tariffazione multi-oraria

, con una ; c'è anche la possibilità di optare per una tariffazione multi-oraria Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,5545 €/Smc , con una quota fissa di 84 euro all'anno

, con una Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dal momento dell'attivazione

Zero vincoli di permanenza e nessun costo iniziale per la sottoscrizione

Per passare a Engie basta seguire una veloce procedura di attivazione online, con possibilità di scegliere il fornitore solo per la luce oppure solo per il gas oltre che, naturalmente, per luce e gas.

Per completare l'attivazione dell'offerta desiderata è sufficiente avere a disposizione:

i dati dell'intestatario

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per accedere subito alle promo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.