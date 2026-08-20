Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Engie: la promo anti-rincari che fa risparmiare

Con Engie è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con la possibilità di risparmiare e proteggersi dai rincari.
Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Engie: la promo anti-rincari che fa risparmiare
Con Engie è possibile accedere a offerte luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con la possibilità di risparmiare e proteggersi dai rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 20 ago 2026
Link copiato negli appunti

Per contrastare i rincari in bolletta è possibile puntare su Energia Punto Fisso 12 Mesi di Engie. L'offerta consente l'accesso a un prezzo fisso per 12 mesi, con condizioni di fornitura molto convenienti, sia per quanto riguarda il costo della materia prima che per la quota fissa. Il costo della materia prima è bloccato a 0,135 €/kWh per la luce e 0,5545 €/Smc per il gas.

La promozione è disponibile direttamente dal sito Engie, con possibilità anche di scegliere solo la luce o solo il gas. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo della stessa (POD per la luce e PDR per il gas).  Le condizioni attuali sono valide per nuove attivazioni fino al 26 agosto.

Attiva qui le offerte di Engie

engie logo

Le condizioni dell'offerta di Engie

La promo attuale di Engie consente l'accesso alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,135 €/kWh, con una quota fissa di 72 euro all'anno; c'è anche la possibilità di optare per una tariffazione multi-oraria
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,5545 €/Smc, con una quota fissa di 84 euro all'anno
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dal momento dell'attivazione
  • Zero vincoli di permanenza e nessun costo iniziale per la sottoscrizione

Per passare a Engie basta seguire una veloce procedura di attivazione online, con possibilità di scegliere il fornitore solo per la luce oppure solo per il gas oltre che, naturalmente, per luce e gas.

Per completare l'attivazione dell'offerta desiderata è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell'intestatario
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

Per accedere subito alle promo basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui le offerte di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Sky Wifi, 9 euro di sconto e attivazione gratuita per i nuovi clienti
Internet

Sky Wifi, 9 euro di sconto e attivazione gratuita per i nuovi clienti
Luce e gas a prezzo fisso: uno scudo contro i rincari scegliendo Octopus
Internet

Luce e gas a prezzo fisso: uno scudo contro i rincari scegliendo Octopus
Disney Plus in 4K, quale abbonamento scegliere ad agosto 2026?
Internet

Disney Plus in 4K, quale abbonamento scegliere ad agosto 2026?
Disney Plus, tutto il catalogo di film e serie TV da 5,99 euro al mese con la promo di agosto
Internet

Disney Plus, tutto il catalogo di film e serie TV da 5,99 euro al mese con la promo di agosto