Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti rincari in bolletta arriva da Engie

Engie è uno dei principali fornitori del mercato energetico e propone offerte luce e gas a prezzo fisso che possono fare la differenza, garantendo un risparmio immediato e, nello stesso tempo, una protezione contro i rincari.

L'offerta da scegliere è Energia PuntoFisso 12 Mesi. Questa promozione blocca il prezzo a 0,1162 €/kWh per la luce e a 0,49 €/Smc per il gas. Anche il corrispettivo annuo (la quota fissa della bolletta, indipendente dai consumi) è contenuto, risultando pari a 72 euro all'anno per la luce e a 96 euro all'anno per il gas.

Per sfruttare le promozioni in corso è sufficiente visitare il sito ufficiale di Engie, accessibile tramite il box qui di sotto. Per attivare le promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e PDR per il gas).

Luce e gas a prezzo fisso: ecco la promo di Engie

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. Scegliendo Energia PuntoFisso 12 Mesi, infatti, si può contare su una protezione dai rincari nel lungo periodo. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Energia elettrica: 0,1162 €/kWh , con un costo di 72 euro all'anno per il corrispettivo annuo

, con un costo di 72 euro all'anno per il corrispettivo annuo Gas naturale: 0,49 €/Smc, con un costo di 72 euro all'anno per il corrispettivo annuo

L'attivazione delle promo è gratuita ed è possibile scegliere Engie anche solo per la luce o solo per il gas. Per completare la sottoscrizione delle offerte è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario della fornitura oltre al codice identificativo della fornitura stessa (il POD per la luce e il PDR per il gas che sono riportati in bolletta). Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per completare l'attivazione.

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