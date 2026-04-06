Luce e gas a prezzo fisso: la soluzione ai rincari in bolletta arriva da Engie

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari in bolletta: ecco l'offerta da attivare in questo momento.

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari in bolletta: ecco l'offerta da attivare in questo momento.