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Luce e gas a prezzo fisso: la soluzione ai rincari in bolletta arriva da Engie

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari in bolletta: ecco l'offerta da attivare in questo momento.
Luce e gas a prezzo fisso: la soluzione ai rincari in bolletta arriva da Engie
Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari in bolletta: ecco l'offerta da attivare in questo momento.
Davide Raia
Pubblicato il 6 apr 2026
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Contro la crisi energetica, legata alla guerra in Iran, diventa fondamentale scegliere offerte luce e gas a prezzo fisso che possono rappresentare uno scudo contro i rincari nel corso dei prossimi mesi. L'offerta giusta da scegliere per proteggersi dai nuovi aumenti del mercato all'ingrosso arriva da Engie, che mette a disposizione dei nuovi utenti la promozione Energia PuntoFisso 12 Mesi.

Per chi sceglie Engie, quindi, c'è la possibilità di bloccare il prezzo a 0,1377 €/kWh per la luce e a 0,55 €/Smc per il gas, con una quota fissa di 96 euro all'anno per fornitura. Per sfruttare la promo basta raggiungere il sito ufficiale di Engie, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Engie

engie logo

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta di Engie

Per chi sceglie Energia PuntoFisso 12 Mesi di Engie c'è la possibilità di bloccare il costo dell'energia per un anno, proteggendosi al massimo dai rincari. La promozione in questione blocca il prezzo a:

  • 0,1377 €/kWh per la luce
  • 0,55 €/Smc per il gas

La quota fissa è di 96 euro all'anno (quindi 8 euro al mese) per fornitura. Si tratta di condizioni molto vantaggiose che consentono a chi attiva la promozione di contenere i rincari e, nello stesso tempo, proteggersi da possibili aumenti in bolletta nel corso dei prossimi mesi.

Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell'intestatario del contratto
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto corrente

La promozione è valida per un breve periodo di tempo, non ha costi nascosti e non comporta alcuna spesa iniziale per l'attivazione o vincoli di alcun tipo. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per la sottoscrizione. È possibile scegliere Engie anche solo per la luce o solo per il gas.

Accedi qui alle offerte di Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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