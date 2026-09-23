Luce e gas a prezzo fisso: la nuova promo di Octopus è la scelta più conveniente

Octopus Energy è la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, in modo da ottenere una protezione dai rincari nel lungo periodo. Il fornitore ha aggiornato la sua promo, Octopus Fissa 12M, e mette ora a disposizione dei nuovi utenti condizioni ancora più vantaggiose, con un prezzo più basso per luce e gas e sempre con una quota fissa contenuta.

Per i nuovi clienti che scelgono Octopus, infatti, c'è la possibilità di bloccare il costo dell'energia fino a 0,165 €/kWh per la luce e a 0,7 €/Smc per il gas naturale. Come sempre, inoltre, Octopus propone anche una quota fissa ridotta, con una spesa di soli 6 euro al mese per la luce e di 7 euro al mese per il gas. La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Octopus Fissa 12M mette a disposizione dei nuovi clienti le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : costo dell’energia pari a 0,165 €/kWh e quota fissa di 6 euro al mese

: costo dell’energia pari a e quota fissa di Gas naturale: costo del gas prima pari a 0,7 €/Smc e quota fissa di 7 euro al mese.

La promozione, attivabile fino al 25 settembre, propone un costo più basso dell'energia rispetto alla versione precedente (che prevedeva un costo dell'energia pari a 0,1826 €/kWh per la luce e 0,85 €/Smc per il gas).

Non ci sono vincoli e costi iniziali da sostenere. Per completare l'attivazione online è sufficiente avere a propria disposizione i seguenti dati:

i dati dell’intestatario

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

La promo è attivabile qui di sotto, seguendo una veloce procedura di sottoscrizione online.

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