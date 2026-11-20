Per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari improvvisi del mercato all'ingrosso, è possibile puntare su Octopus Energy, fornitore di riferimento del mercato.
Per i nuovi clienti, Octopus consente di bloccare il prezzo fino a 24 mesi. Le promo sono attivabili direttamente dal sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto.
Le promo disponibili sono valide fino al prossimo 23 novembre e garantiscono l'accesso a un prezzo più basso rispetto alle versioni precedenti, permettendo ai clienti di ottenere un risparmio extra.
L'attivazione può avvenire avendo a disposizione i dati dell'intestatario del contratto oppure al codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), che può essere recuperato in bolletta.
Le offerte di Octopus Energy
Octopus permette ai nuovi clienti di scegliere una promo a prezzo fisso per 12 mesi, senza costi iniziali e senza vincoli. Le condizioni descritte sono le seguenti:
Octopus Fissa 12M
- Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1958 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,87 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 12 mesi
- Nessuna penale di recesso anticipato
In alternativa, è possibile bloccare il prezzo per 24 mesi, con condizioni di fornitura più vantaggiose ma anche con una penale di recesso, pari a 90 euro, in caso di recesso anticipato. Ecco le offerte:
Octopus Fissa 24M
- Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1727 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,74 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 24 mesi
- Penale di recesso anticipato pari a 90 euro
Per sfruttare una delle offerte Octopus basta premere sul banner qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.
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