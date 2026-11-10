Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus: ecco le promo di novembre

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, ecco le promozioni da attivare a novembre 2026.
Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus: ecco le promo di novembre
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, ecco le promozioni da attivare a novembre 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 10 nov 2026
Link copiato negli appunti

Octopus Energy rappresenta il fornitore giusto a cui rivolgersi per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari nel lungo periodo, e, nello stesso tempo, ridurre al minimo la quota fissa.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono oggi Octopus c'è la possibilità di bloccare il prezzo per 12 oppure 24 mesi. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il link qui di sotto.

Per completare l'attivazione di una nuova promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente.

Accedi qui all'offerta di Octopus

Le offerte a prezzo fisso di Octopus

Per i nuovi clienti che scelgono Octopus sono disponibili due promo:

Octopus Fissa 24M

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1738 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,79 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 24 mesi
  • Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Octopus Fissa 12M

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2035 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,91 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi per 12 mesi
  • Nessuna penale di recesso anticipato

Per sfruttare le offerte in corso basta seguire il link qui di sotto, andando a completare una breve procedura online per l'offerta scelta. L'attivazine è gratuita e richiede il possesso dei dati dell'intestatario della fornitura e del codice identificativo della stessa (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente. Per tutti i dettagli in merito alle offerte basta consultare il sito ufficiale del fornitore.

Accedi qui all'offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Kena Mobile: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese fino al 12 novembre
Internet

Kena Mobile: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese fino al 12 novembre
Luce e gas a prezzo fisso per 2 anni, ecco la nuova promo di Octopus
Internet

Luce e gas a prezzo fisso per 2 anni, ecco la nuova promo di Octopus
eSIM Saily: risparmia il 10% sui piani all'estero durante il prossimo viaggio
Internet

eSIM Saily: risparmia il 10% sui piani all'estero durante il prossimo viaggio
Prezzo fisso per 3 anni e sconto extra di 125 euro, ecco l'offerta Pulsee per luce e gas
Internet

Prezzo fisso per 3 anni e sconto extra di 125 euro, ecco l'offerta Pulsee per luce e gas