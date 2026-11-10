Luce e gas a prezzo fisso fino a 24 mesi con Octopus: ecco le promo di novembre

Octopus Energy rappresenta il fornitore giusto a cui rivolgersi per bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari nel lungo periodo, e, nello stesso tempo, ridurre al minimo la quota fissa.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono oggi Octopus c'è la possibilità di bloccare il prezzo per 12 oppure 24 mesi. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il link qui di sotto.

Per completare l'attivazione di una nuova promo è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente.

Le offerte a prezzo fisso di Octopus

Per i nuovi clienti che scelgono Octopus sono disponibili due promo:

Octopus Fissa 24M

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1738 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di 6 euro al mese Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,79 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 24 mesi

Penale di recesso anticipato pari a 90 euro

Octopus Fissa 12M

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,2035 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese

con quota fissa di Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,91 €/Smc , con quota fissa di 7 euro al mese

, con quota fissa di Prezzi fissi per 12 mesi

Nessuna penale di recesso anticipato

Per sfruttare le offerte in corso basta seguire il link qui di sotto, andando a completare una breve procedura online per l'offerta scelta. L'attivazine è gratuita e richiede il possesso dei dati dell'intestatario della fornitura e del codice identificativo della stessa (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente. Per tutti i dettagli in merito alle offerte basta consultare il sito ufficiale del fornitore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.