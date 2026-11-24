Octopus Energy è il fornitore giusto per bloccare il prezzo di luce e gas e garantirsi una protezione dai rincari nel lungo periodo. Con le promozioni in corso, è possibile scegliere Octopus e bloccare il prezzo per 12 oppure 24 mesi. Andiamo a scoprire le condizioni di fornitura proposte dalle tariffe disponibili oggi e che sono attivabili fino al 27 novembre 2026.
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus, ecco le offerte
Per chi sceglie Octopus è possibile puntare su Octopus Fissa 12M. La tariffa garantisce una protezione dai rincari per 12 mesi. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:
- Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1958 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: prezzo fisso a 0,88 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 12 mesi
- Nessuna penale di recesso anticipato
In alternativa, è possibile accedere a Octopus Fissa 24M che blocca il prezzo per 24 mesi. La promo prevede le seguenti condizioni di fornitura:
- Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1738 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: prezzo fisso a 0,76 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 24 mesi
- Penale di recesso anticipato pari a 90 euro
Per sfruttare l'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus. L'attivazione richiede solo i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.
In aggiunta, il fornitore mette a disposizione dei suoi clienti anche Octopus Flex, tariffa a prezzo indicizzato che prevede l'accesso alle quotazioni del mercato all'ingrosso. Le condizioni dell'offerta sono:
- Energia elettrica: prezzo pari al PUN + 0,0088 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- Gas naturale: prezzo pari al PSVDAm + 0,06 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- Prezzi fissi per 24 mesi
- Penale di recesso anticipato pari a 90 euro
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: