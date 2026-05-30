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Luce e gas a prezzo fisso: ecco la nuova soluzione per ridurre le bollette

Con Octopus Energy è possibile bloccare i prezzi di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari e tagliando le bollette.
Luce e gas a prezzo fisso: ecco la nuova soluzione per ridurre le bollette
Con Octopus Energy è possibile bloccare i prezzi di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari e tagliando le bollette.
Davide Raia
Pubblicato il 30 mag 2026
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Octopus Energy è uno dei principali fornitori di luce e gas attivi in Italia e rappresenta oggi l'opzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modo semplice e conveniente per proteggersi dai rincari del mercato all'ingrosso andando, nello stesso tempo, a bloccare il prezzo dell'energia per i primi 12 mesi. 

Con l'offerta Octopus Fissa 12M, infatti, è ora possibile bloccare il prezzo a 0,1298 €/kWh per la luce e 0,55 €/Smc per il gas. La promo prevede anche un costo di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. Per accedere subito all'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Octopus, premendo sul box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Octopus

octopus energy

Perché scegliere Octopus per luce e gas

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi. La promozione permette di fissare il costo dell'energia in modo da evitare rincari.

Per tutti i nuovi clienti, infatti, Octopus consente di bloccare i prezzi a:

  • 0,1298 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese, per la luce
  • 0,55 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese, per il gas

Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi a partire dalla data di attivazione delle forniture. Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli di alcun tipo.

Per attivare la promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (il POD per la luce e il PDR per il gas, sempre indicati in bolletta). Serviranno anche le coordinate IBAN per la domiciliazione.

L'offerta sarà disponibile fino al prossimo 4 giugno, per tutti i nuovi utenti che scelgono l'attivazione online tramite il sito della fornitura.

Attiva qui l'offerta di Octopus

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