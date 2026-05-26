Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari in bolletta: ecco la promo di Octopus

Octopus Energy è la soluzione giusta per tagliare le bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, evitare i rincari del mercato all'ingrosso, grazie alla possibilità di bloccare i prezzi per 12 mesi. La nuova promo Octopus Fissa 12M può rappresentare la soluzione giusta per le famiglie. Il fornitore blocca il costo dell'energia fino a 0,1342 €/kWh per la luce e fino a 0,55 €/Smc per il gas.

Da segnalare anche che la quota fissa della fornitura è ridotta fino a 6 euro al mese per la luce e fino a 7 euro al mese per il gas. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus ed è attivabile avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), che può essere recuperato dall'ultima bolletta.

Le caratteristiche della fornitura

Ecco le caratteristiche della fornitura garantite da Octopus per tutti i nuovi clienti che attivano Octopus Fissa 12M:

Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1342 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

Gas naturale: prezzo fisso a 0,55 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Si tratta di un'ottima soluzione per ridurre il costo dell'energia e la quota fissa delle bollette, in modo da poter contare su una spesa inferiore. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo tramite attivazione online dal sito del fornitore. Da segnalare che è anche possibile optare per una promo con un prezzo indicizzato al mercato all'ingrosso, con riferimento all'indice PUN per la luce e all'indice PDR per il gas. Per passare a Octopus e scegliere la tariffa giusta è possibile seguire il link qui di sotto. Le promo sono valide solo per un breve periodo.

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