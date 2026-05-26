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Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari in bolletta: ecco la promo di Octopus

Con Octopus è ora possibile attivare un'offerta luce e gas a prezzo fisso per evitare i rincari: ecco l'offerta da attivare oggi.
Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari in bolletta: ecco la promo di Octopus
Con Octopus è ora possibile attivare un'offerta luce e gas a prezzo fisso per evitare i rincari: ecco l'offerta da attivare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 26 mag 2026
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Octopus Energy è la soluzione giusta per tagliare le bollette di luce e gas e, nello stesso tempo, evitare i rincari del mercato all'ingrosso, grazie alla possibilità di bloccare i prezzi per 12 mesi. La nuova promo Octopus Fissa 12M può rappresentare la soluzione giusta per le famiglie. Il fornitore blocca il costo dell'energia fino a 0,1342 €/kWh per la luce e fino a 0,55 €/Smc per il gas.

Da segnalare anche che la quota fissa della fornitura è ridotta fino a 6 euro al mese per la luce e fino a 7 euro al mese per il gas. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus ed è attivabile avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), che può essere recuperato dall'ultima bolletta.

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy

Le caratteristiche della fornitura

Ecco le caratteristiche della fornitura garantite da Octopus per tutti i nuovi clienti che attivano Octopus Fissa 12M:

  • Energia elettrica: prezzo fisso a 0,1342 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
    Gas naturale: prezzo fisso a 0,55 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Si tratta di un'ottima soluzione per ridurre il costo dell'energia e la quota fissa delle bollette, in modo da poter contare su una spesa inferiore. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo tramite attivazione online dal sito del fornitore. Da segnalare che è anche possibile optare per una promo con un prezzo indicizzato al mercato all'ingrosso, con riferimento all'indice PUN per la luce e all'indice PDR per il gas. Per passare a Octopus e scegliere la tariffa giusta è possibile seguire il link qui di sotto. Le promo sono valide solo per un breve periodo.

Accedi qui all'offerta di Octopus

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