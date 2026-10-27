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Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: ecco la proposta di Engie per bollette più leggere

Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ecco la promozione che garantisce un risparmio e la protezione dai rincari.
Luce e gas a prezzo fisso contro i rincari: ecco la proposta di Engie per bollette più leggere
Con Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, ecco la promozione che garantisce un risparmio e la protezione dai rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 27 ott 2026
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Engie mette a disposizione delle famiglie la possibilità di sfruttare uno scudo contro  il rischio di rincari su luce e gas: scegliendo Energia Punto Fisso 12 Mesi, infatti, è possibile bloccare il prezzo dell'energia per i primi 12 mesi, in modo da mettersi al riparo dal rischio di improvvisi aumenti del costo dell'energia all'ingrosso, senza dover sottostare a vincoli di alcun tipo.

L'offerta proposta da Engie èaccessibile tramite il sito ufficiale del fornitore, con una semplice procedura di attivazione online e con la possibilità di scegliere anche solo la luce o solo il gas. Le condizioni proposte saranno disponibili per un breve periodo di tempo.

Per l'attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). La promo è valida fino al 28 ottobre, salvo ulteriori proroghe.

Attiva qui l'offerta di Engie

engie logo

Luce e gas con Engie: ecco la promo

Scegliendo Energia Punto Fisso 12 Mesi di Engie è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,215 €/kWh e quota fissa di 48 euro all'anno (la quota fissa è uno dei valori più bassi in assoluto sul mercato)
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,95 €/Smc e quota fissa di 90 euro all'anno

L'attivazione è gratuita e non ci sono vincoli per l'utente.

Per completare la sottoscrizione dell'offerta proposta da Engie è sufficiente avere a disposizione:

  • i dati dell'intestatario del contratto di fornitura
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione

L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale del fornitore . Le condizioni descritte sono valide fino al prossimo 28 ottobre (salvo proroghe).

Attiva qui l'offerta di Engie

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