Luce e gas a prezzo fisso: con l'offerta anti-rincari di Engie si risparmia

Engie è uno dei fornitori di riferimento del mercato energetico italiano e le sue offerte luce e gas a prezzo fisso hanno un doppio vantaggio. Da una parte, infatti, queste promo permettono di bloccare il prezzo per 12 mesi mentre dall'altra offrono l'accesso a condizioni di fornitura molto vantaggiose, per bollette più basse fin da subito.

Per chi sceglie oggi Engie e la sua promo Energia PuntoFisso 12 Mesi è possibile bloccare il prezzo a 0,1229 €/kWh per la luce e a 0,483 €/Smc per il gas. Per sfruttare la promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di Engie, accessibile tramite il box qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Engie: ecco la promo

Per chi sceglie oggi Engie è possibile attivare Energia PuntoFisso 12 Mesi che blocca i prezzi per un anno. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Energia elettrica: 0,1229 €/kWh , con un costo di commercializzazione di 72 euro all'anno

, con un costo di commercializzazione di 72 euro all'anno Gas naturale: 0,483 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 84 euro all'anno

Si tratta di una soluzione per ottenere uno scudo contro i rincari e, nello stesso tempo, tagliare le bollette da subito, sfruttando un costo dell'energia ridotto e anche una quota fissa contenuta.

L'offerta in questione è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di Engie. Per completare l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Serviranno anche le coordinate IBAN del conto per attivare la domiciliazione. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L'offerta è disponibile solo per un breve periodo e può rappresentare l'occasione giusta per ottenere un risparmio reale sulle bollette di luce e gas, evitando possibili rincari in bolletta nei prossimi mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.