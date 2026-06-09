Luce e gas a prezzo fisso: con l'offerta anti-rincari di Engie si risparmia

Engie è uno dei fornitori di riferimento del mercato energetico italiano e le sue offerte luce e gas a prezzo fisso hanno un doppio vantaggio. Da una parte, infatti, queste promo permettono di bloccare il prezzo per 12 mesi mentre dall'altra offrono l'accesso a condizioni di fornitura molto vantaggiose, per bollette più basse fin da subito.
Per chi sceglie oggi Engie e la sua promo Energia PuntoFisso 12 Mesi è possibile bloccare il prezzo a 0,1229 €/kWh per la luce e a 0,483 €/Smc per il gas. Per sfruttare la promo è sufficiente visitare il sito ufficiale di Engie, accessibile tramite il box qui di sotto.
Luce e gas a prezzo fisso con Engie: ecco la promo
Per chi sceglie oggi Engie è possibile attivare Energia PuntoFisso 12 Mesi che blocca i prezzi per un anno. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:
- Energia elettrica: 0,1229 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 euro all'anno
- Gas naturale: 0,483 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 84 euro all'anno
Si tratta di una soluzione per ottenere uno scudo contro i rincari e, nello stesso tempo, tagliare le bollette da subito, sfruttando un costo dell'energia ridotto e anche una quota fissa contenuta.
L'offerta in questione è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di Engie. Per completare l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).
Serviranno anche le coordinate IBAN del conto per attivare la domiciliazione. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. L'offerta è disponibile solo per un breve periodo e può rappresentare l'occasione giusta per ottenere un risparmio reale sulle bollette di luce e gas, evitando possibili rincari in bolletta nei prossimi mesi.
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