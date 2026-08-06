Luce e gas a prezzo fisso con Engie, zero rincari con l'offerta di agosto 2026

Per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari è possibile puntare sull'offerta di Engie che blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, garantendo un vero e proprio scudo contro gli aumenti del mercato energetico e, nello stesso tempo, offrendo l'accesso a condizioni di fornitura molto vantaggiose.

Per chi sceglie oggi Engie, infatti, il prezzo è bloccato a 0,1286 €/kWh per la luce e a 0,5545 €/Smc per il gas. Anche la quota fissa è contenuta, con un valore di 72 euro/anno per la luce e 84 euro/anno per il gas.

Le promozioni sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Engie, senza alcun costo iniziale. Per completare la sottoscrizione dell'offerta è sufficiente avere i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che può essere recuperato direttamente in bolletta.

Le caratteristiche dell'offerta di Engie

Con Engie è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1286 €/kWh , con quota fissa di 72 euro all'anno ; c'è anche la possibiltià di puntare su una tariffazione multi-oraria

, con quota fissa di ; c'è anche la possibiltià di puntare su una tariffazione multi-oraria Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,5545 €/Smc, con quota fissa di 84 euro all'anno

con quota fissa di Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall'attivazione della fornitura

dall'attivazione della fornitura Attivazione gratuita : non ci sono costi iniziali o vincoli

: non ci sono costi iniziali o vincoli Possibiltià di attivare luce e gas oppure solo luce o solo gas

Per completare l'attivazione della promo di Engie è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando poi una veloce procedura di sottoscrizione online che consente di completare rapidamente la sottoscrizione della promo, bloccare il prezzo dell'energia e proteggersi al meglio dagli aumenti di prezzo, sia nel breve che nel lungo periodo. L'offerta in questione, con le condizioni descritte, è valida fino al 19 agosto 2026.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.