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Luce e gas a prezzo fisso con Engie, zero rincari con l'offerta di agosto 2026

Luce e gas a prezzo fisso con Engie, zero rincari con l'offerta di agosto 2026
Davide Raia
Pubblicato il 6 ago 2026
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Per tagliare le bollette e proteggersi dai rincari è possibile puntare sull'offerta di Engie che blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi, garantendo un vero e proprio scudo contro gli aumenti del mercato energetico e, nello stesso tempo, offrendo l'accesso a condizioni di fornitura molto vantaggiose.

Per chi sceglie oggi Engie, infatti, il prezzo è bloccato a 0,1286 €/kWh per la luce e a 0,5545 €/Smc per il gas. Anche la quota fissa è contenuta, con un valore di 72 euro/anno per la luce e 84 euro/anno per il gas.

Le promozioni sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Engie, senza alcun costo iniziale. Per completare la sottoscrizione dell'offerta è sufficiente avere i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che può essere recuperato direttamente in bolletta.

Accedi qui all'offerta di Engie

engie offerta

Le caratteristiche dell'offerta di Engie

Con Engie è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,1286 €/kWh, con quota fissa di 72 euro all'anno; c'è anche la possibiltià di puntare su una tariffazione multi-oraria
  • Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,5545 €/Smc, con quota fissa di 84 euro all'anno
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall'attivazione della fornitura
  • Attivazione gratuita: non ci sono costi iniziali o vincoli
  • Possibiltià di attivare luce e gas oppure solo luce o solo gas

Per completare l'attivazione della promo di Engie è sufficiente seguire il link qui di sotto, avviando poi una veloce procedura di sottoscrizione online che consente di completare rapidamente la sottoscrizione della promo, bloccare il prezzo dell'energia e proteggersi al meglio dagli aumenti di prezzo, sia nel breve che nel lungo periodo. L'offerta in questione, con le condizioni descritte, è valida fino al 19 agosto 2026.

Accedi qui all'offerta di Engie

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