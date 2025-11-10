Luce e gas a prezzo fisso: bollette più leggere con l'offerta del Black Friday di Octopus

Il periodo del Black Friday è l'occasione giusta anche per dare un taglio alle bollette: l'offerta da cogliere al volo è Octopus Fissa 12M con cui Octopus Energy garantisce ai nuovi clienti la possibilità di ridurre il costo dell'energia e, quindi, di risparmiare sfruttando, nello stesso tempo, la comodità del prezzo bloccato per un anno.

Per chi sceglie Octopus è possibile ridurre il costo dell'energia fino a 0,1078 €/kWh mentre per il gas naturale il prezzo si riduce fino a 0,39 €/Smc. Il costo di commercializzazione, invece, è di 72 euro all'anno per la luce e di 84 euro all'anno per il gas. L'offerta proposta è attivabile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto.

Cosa prevede l'offerta di Octopus

Risparmiare sulle bollette è possibile ma bisogna puntare sulla promozione giusta per poter accedere a condizioni di fornitura vantaggiose e in grado di garantire un risparmio netto.

Con Octopus Energy è possibile accedere a Octopus Fissa 12M andando a bloccare il costo dell'energia per 12 mesi. Ecco le condizioni della fornitura a cui è possibile accedere:

Energia elettrica: 0,1078 €/kWh con un costo di commercializzazione di 72 euro all'anno

con un costo di commercializzazione di Gas naturale: 0,39 €/Smc con un costo di commercializzazione di 84 euro all'anno

L'offerta in questione, quindi, permette sia di ridurre il costo dell'energia che di abbassare la quota fissa (il costo di commercializzazione) della bolletta, indipendente dal consumo registrato. L'attivazione è, naturalmente, gratuita e avviene senza alcuna interruzione della fornitura e senza dover cambiare il contatore.

Per accedere alla promozione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e i dati della fornitura (il codice POD e il codice PDR riportati in bolletta). Servono anche le coordinate del conto corrente per la domiciliazione. Le condizioni citate sono disponibili fino al prossimo 18 novembre.

