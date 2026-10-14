Luce e gas a prezzo bloccato per due anni con Octopus Energy: le nuove tariffe da conoscere

Per proteggerti dalle oscillazioni del mercato energetico ti suggeriamo di valutare la proposta Octopus Fissa 24M: l'offerta fissa di Octopus Energy che permette di bloccare il prezzo della materia prima di luce e gas per 24 mesi. Le nuove condizioni, che vedremo tra poco, sono valide fino al 16 ottobre 2026.

Con Octopus i conti si fanno in fretta: per la luce, puoi bloccare un costo della materia prima pari a 0,1595 euro per kWh con una quota di commercializzazione fissa di 6 euro al mese, tra le più convenienti sul mercato. Per il gas, invece, il prezzo bloccato è di 0,69 euro per Smc, a cui aggiungere 7 euro di quota di commercializzazione mensile.

Al prezzo della bolletta si aggiungeranno poi altre variabili indipendenti dal fornitore, tra cui trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, oneri di regolazione e imposte, restando comunque forte il vantaggio di conoscere in anticipo le componenti bloccate della tariffa e, se hai dei consumi costanti, vedere un risparmio che in certi casi può essere sensibile in bolletta.

Con una durata biennale, poi, avrai la stabilità che cerchi in un periodo di forte incertezza per il mercato, che ci sorprende ormai quasi sempre con rialzi verso l'alto. Alla scadenza dei 24 mesi, Octopus Energy ti consente di scegliere la tariffa più adatta con una soluzione a prezzo fisso aggiornata oppure per Octopus Flex, il piano indicizzato che segue le variazioni del mercato.

Con la scadenza di queste condizioni fissata al 16 ottobre 2026, conviene confrontare i prezzi e le quote mensili con quelli della tua attuale fornitura prima di decidere: occhio quindi sia al prezzo della materia energia, sia ai costi fissi. Potresti scoprire di aver pagato troppo e di poter finalmente fermare questa corsa al rialzo.

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