Luce e gas a prezzo bloccato: l'offerta NeN contro i rincari in bolletta

L'approccio di NeN Energia per farti risparmiare sulle tue bollette rappresenta probabilmente un unicum nel panorama del marcato libero italiano. La novità più dirompente è senza dubbio l'offerta Luce | Dieci che ti permette di bloccare il prezzo della luce addirittura per 10 anni. In alternativa, ci sono le classiche soluzioni a tempo bloccato per due anni, in questo caso sia per la luce che per il gas.

Andiamo però a vedere tutto nel dettaglio partendo proprio da Luce | Dieci. In questo caso avrai la certezza che il prezzo della materia prima elettrica resti bloccato a 0,119 €/kWh con soli 6 euro al mese di costi fissi di commercializzazione fino al 2036. Un tempo lunghissimo, ma che ti darà una stabilità in termini di spesa in un periodo storico in cui i rincari sui prezzi dell'energia sono quasi all'ordine del giorno.

Considerato che si tratta di un impegno importante o se preferisci semplicemente avere una stabilità più a medio raggio e che possa riguardare sia la luce che il riscaldamento, il pacchetto a 24 mesi ti garantisce una copertura solida grazie a Luce | Due a 0,139 €/kWh (96 €/anno) e Gas | Due a 0,530 €/Smc (108 €/anno).

Non c'è solo questo perché NeN sorprende anche sulle modalità di fatturazione. Puoi scegliere il prezzo bloccato a consumo, con cui la dinamica resta quella della classica bolletta con cui ogni mese paghi esattamente ciò che si è consumato. Ideale soprattutto se hai consumi molto lineari e costanti nel tempo. In alternativa, è disponibile la speciale formula "Prezzo bloccato a rata fissa" con cui NeN calcola una quota mensile costante basata sullo storico dei tuoi consumi reali che permette di pagare sempre lo stesso importo ogni trenta giorni. Ogni dodici mesi avviene il ricalcolo che aggiorna la rata sui consumi effettivi senza maxi-conguagli.

Le tre proposte di NeN con le tariffe Luce Dieci, Luce Due e Gas Due sono tra le migliori opportunità che tu possa trovare oggi sul mercato libero italiano e che ti danno la possibilità di modulare l'offerta secondo le tue abitudini e le tue esigenze.

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