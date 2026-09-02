Luce e gas a prezzo bloccato, l'offerta di settembre di Octopus è quella giusta

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas, ottenendo una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico. Il fornitore propone Octopus Fissa 12M, tariffa che consente di bloccare il prezzo a 0,1595 €/kWh per la luce e 0,73 €/Smc per il gas.

La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile qui di sotto, ed è attivabile senza alcun costo iniziale e senza vincoli. Per completare l'attivazione basta avere i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Le caratteristiche dell'offerta Octopus

Ecco quali sono le caratteristiche della promozione proposta da Octopus per bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi:

Energia elettrica : costo della materia prima luce pari a 0,1595 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

: costo della materia prima luce pari a con un costo di commercializzazione di Gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,73 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.