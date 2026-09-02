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Luce e gas a prezzo bloccato, l'offerta di settembre di Octopus è quella giusta

Con l'offerta di Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, con uno scudo contro i rincari.
Luce e gas a prezzo bloccato, l'offerta di settembre di Octopus è quella giusta
Con l'offerta di Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, con uno scudo contro i rincari.
Davide Raia
Pubblicato il 2 set 2026
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Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas, ottenendo una protezione nel lungo periodo dai rincari del mercato energetico. Il fornitore propone Octopus Fissa 12M, tariffa che consente di bloccare il prezzo a 0,1595 €/kWh per la luce e 0,73 €/Smc per il gas.

La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile qui di sotto, ed è attivabile senza alcun costo iniziale e senza vincoli. Per completare l'attivazione basta avere i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy promo

Le caratteristiche dell'offerta Octopus

Ecco quali sono le caratteristiche della promozione proposta da Octopus per bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi:

  • Energia elettrica: costo della materia prima luce pari a 0,1595 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • Gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,73 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese 

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui all'offerta di Octopus

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