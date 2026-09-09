Luce e gas a prezzo bloccato, contro i rincari c'è l'offerta di Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari del mercato energetico. La tariffa da scegliere è Octopus Fissa 12M e garantisce un prezzo fisso dell'energia a 0,1749 €/kWh mentre il gas è bloccato a 0,79 €/Smc.

Tra i punti di forza della promo c'è anche la quota fissa, ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, che rende l'offerta molto vantaggiosa per chi consuma poco.

Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il link qui di sotto, avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Le caratteristiche dell'offerta di Octopus

Con Octopus Energy e la promo Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

energia elettrica: costo della materia prima luce pari a 0,1749 €/kWh , con quota fissa di 6 euro al mese

, con quota fissa di 6 euro al mese gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,79 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese

con quota fissa di 7 euro al mese condizioni di fornitura fisse e bloccate per i primi 12 mesi

offerta riservata alle sole forniture domestiche (anche per non residenti)

(anche per non residenti) nessun vincolo di permanenza e nessuna penale in caso di disdetta

in caso di disdetta nessun costo di attivazione iniziale

energia elettrica fornita è al 100% rinnovabile

Le condizioni descritte sono valide per tutti i nuovi clienti che richiedono l'attivazione della promo entro il prossimo 11 settembre. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Per sfruttare subito la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e completare l'attivazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.