Luce e gas a prezzo bloccato, contro i rincari c'è l'offerta di Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas, proteggendosi dai rincari del mercato energetico. La tariffa da scegliere è Octopus Fissa 12M e garantisce un prezzo fisso dell'energia a 0,1749 €/kWh mentre il gas è bloccato a 0,79 €/Smc.
Tra i punti di forza della promo c'è anche la quota fissa, ridotta a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, che rende l'offerta molto vantaggiosa per chi consuma poco.
Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di Octopus, tramite il link qui di sotto, avendo a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).
Le caratteristiche dell'offerta di Octopus
Con Octopus Energy e la promo Octopus Fissa 12M è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:
- energia elettrica: costo della materia prima luce pari a 0,1749 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
- gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,79 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
- condizioni di fornitura fisse e bloccate per i primi 12 mesi
- offerta riservata alle sole forniture domestiche (anche per non residenti)
- nessun vincolo di permanenza e nessuna penale in caso di disdetta
- nessun costo di attivazione iniziale
- energia elettrica fornita è al 100% rinnovabile
Le condizioni descritte sono valide per tutti i nuovi clienti che richiedono l'attivazione della promo entro il prossimo 11 settembre. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.
Per sfruttare subito la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto e completare l'attivazione online.
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