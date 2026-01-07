Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Luce e gas a prezzi vantaggiosi: con NeN ricevi uno sconto in bolletta per un anno

Richiedi un preventivo NeN e scegli la fornitura che fa al caso tuo. Con la promo "Provaci", ricevi uno sconto al mese in bolletta per ogni fornitura.
Luce e gas a prezzi vantaggiosi: con NeN ricevi uno sconto in bolletta per un anno
Richiedi un preventivo NeN e scegli la fornitura che fa al caso tuo. Con la promo "Provaci", ricevi uno sconto al mese in bolletta per ogni fornitura.
Eleonora Busi
Pubblicato il 7 gen 2026
Link copiato negli appunti

Orientarsi tra le offerte luce e gas può sembrare una giungla, ma grazie a NeN tutto sarà più semplice. Con la promo NeN "Provaci", attivabile in pochi minuti online, non solo inizi a pagare luce e gas in modo più prevedibile e chiaro, ma anche con uno sconto mensile per 12 mesi su ogni fornitura attivata.

Basta selezionare la fornitura desiderata per ottenere subito un preventivo. In caso di offerta a rata fissa, il prezzo resta valido per sette giorni, così avrai tempo per valutare.

Scopri l’offerta NeN e calcola il tuo preventivo online

Sconto mensile per 12 mesi con la promo “Provaci”

La promozione NeN ti permette di ottenere uno sconto ogni mese per un anno intero. Il vantaggio si applica a ciascuna fornitura attivata: se attivi sia luce che gas, quindi, il risparmio è doppio.

NeN offre diverse opzioni. Tra queste, la possibilità di optare per una rata fissa mensile: ogni mese si versa la stessa cifra, tutto incluso, con il prezzo della materia prima bloccato per due, o addirittura dieci anni.

Attiva ora la promo NeN con sconto per 12 mesi

Chi preferisce maggiore flessibilità può scegliere anche l’opzione a prezzo variabile, con bollette che seguono l’andamento dei prezzi di mercato. NeN ti accompagnerà, in ogni caso, passo per passo con la chiarezza che da sempre contraddistingue la piattaforma.

Inclusa nel servizio c’è anche l’app NeN, uno strumento pratico per gestire tutto da smartphone - dal monitoraggio dei consumi ai consigli personalizzati, fino all'assistenza via chat. Richiedi subito il tuo preventivo online, senza burocrazia inutile: attivando la promo "Provaci" riceverai uno sconto in bolletta per un intero anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Finance inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Octopus Energy: tariffe flessibili, zero vincoli, massimo risparmio luce e gas nel 2026
Finance

Octopus Energy: tariffe flessibili, zero vincoli, massimo risparmio luce e gas nel 2026
Con Axerve POS Easy Mini canone zero e commissioni all'1%
Finance

Con Axerve POS Easy Mini canone zero e commissioni all'1%
Non temere più i rincari di luce e gas: con Engie blocchi il prezzo per due anni
Finance

Non temere più i rincari di luce e gas: con Engie blocchi il prezzo per due anni
Nuvoa promo ING: interessi e cashback al 4% per 6 mesi con Conto Corrente Arancio
Finance

Nuvoa promo ING: interessi e cashback al 4% per 6 mesi con Conto Corrente Arancio