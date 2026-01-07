Luce e gas a prezzi vantaggiosi: con NeN ricevi uno sconto in bolletta per un anno

Orientarsi tra le offerte luce e gas può sembrare una giungla, ma grazie a NeN tutto sarà più semplice. Con la promo NeN "Provaci", attivabile in pochi minuti online, non solo inizi a pagare luce e gas in modo più prevedibile e chiaro, ma anche con uno sconto mensile per 12 mesi su ogni fornitura attivata.

Basta selezionare la fornitura desiderata per ottenere subito un preventivo. In caso di offerta a rata fissa, il prezzo resta valido per sette giorni, così avrai tempo per valutare.

Sconto mensile per 12 mesi con la promo “Provaci”

La promozione NeN ti permette di ottenere uno sconto ogni mese per un anno intero. Il vantaggio si applica a ciascuna fornitura attivata: se attivi sia luce che gas, quindi, il risparmio è doppio.

NeN offre diverse opzioni. Tra queste, la possibilità di optare per una rata fissa mensile: ogni mese si versa la stessa cifra, tutto incluso, con il prezzo della materia prima bloccato per due, o addirittura dieci anni.

Chi preferisce maggiore flessibilità può scegliere anche l’opzione a prezzo variabile, con bollette che seguono l’andamento dei prezzi di mercato. NeN ti accompagnerà, in ogni caso, passo per passo con la chiarezza che da sempre contraddistingue la piattaforma.

Inclusa nel servizio c’è anche l’app NeN, uno strumento pratico per gestire tutto da smartphone - dal monitoraggio dei consumi ai consigli personalizzati, fino all'assistenza via chat. Richiedi subito il tuo preventivo online, senza burocrazia inutile: attivando la promo "Provaci" riceverai uno sconto in bolletta per un intero anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.