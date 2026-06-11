Luce bloccata fino al 2036: come funziona Dieci, la nuova scommessa di NeN Energia

NeN Energia ha deciso di offrirti un approccio ben diverso per i tuoi consumi di energia elettrica adottando un modello innovativo, simile a Netflix e Spotify, che ti permette di fatto di congelare il costo della materia prima luce per un intero decennio.

Parliamo di una promozione che non funziona come i fornitori tradizionali che puntano a farti pagare esattamente quello che hai consumato nel mese precedente, ma il meccanismo si basa su un sistema di digitalizzazione immediato che parte dalla lettura della vecchia bolletta che porta al calcolo della spesa complessiva stimata per i successivi 12 mesi, comprensiva di tutte le tasse e i costi di rete. Questa cifra viene divisa allora in 12 rate mensili e saprai quanto pagherai a gennaio così come a luglio.

Bloccare il prezzo della materia prima luce per 10 anni offre uno scudo di stabilità senza precedenti: questo per un energia che è 100% green e certificata all'origine e senza costi aggiuntivi. La tariffa applicata è rigorosamente monoraria: il costo al kWh della materia prima resta lo stesso a qualsiasi ora del giorno e della notte, liberandoti dal vincolo di dover concentrare i lavaggi e i consumi nei fine settimana o in tarda serata.

Cosa succede alla rata dopo i primi 12 mesi e come funziona il vincolo decennale? Prima di tutto, la rata mensile non rimane identica per 10 anni, ma viene ricalcolata ogni 12 mesi. Allo scadere del primo anno, NeN verificherà quanto hai consumato realmente: se hai consumato meno del previsto, la differenza ti verrà abbuonata spalmandola al ribasso sulle 12 rate dell'anno successivo; se hai consumato di più, l'eccedenza verrà spalmata al rialzo. La promessa dei 10 anni garantisce che, in questo ricalcolo annuale, il prezzo base della materia prima energia non subirà alcun aumento, rimanendo bloccato.

Non esistono penali di recesso, quindi se nel corso dei 10 anni dovresti trovare questa formula non più conveniente per te potrai disdire senza incorrere in costi aggiuntivi. Sicuramente, la proposta "Dieci" di NeN merita una valutazione attenta. Ti basterà recuperare l'ultima bolletta utile e fare una simulazione sul loro sito web per conoscere la tua rata personalizzata.

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