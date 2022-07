Lubuntu: in arrivo le più recenti versioni di LXQt grazie ai PPA Backports

Il team di sviluppatori di Lubunu, la spinoff di Ubuntu dedicata al desktop environment LXQt, ha reso nota la disponibilità dei PPA (Personal Package Archive) chiamati Backports. Tramite tali repository extra è possibile accedere alle più recenti versioni dell'ambiente grafico senza dover attendere una nuova major release della distribuzione. Si tratta di una novità davvero importante per gli utenti Lubuntu che non di rado erano costretti ad attendere diversi mesi per poter ottenere le diverse innovazioni presenti nei più recenti upgrade di LXQt.

Ad annunciare la novità è stato lo sviluppatori del progetto Simon Quigley:

"Con il passare del tempo le nostre operazioni di sviluppo si focalizzeranno sempre di più sulle nuove release. Dunque stiamo pianificando di eseguire il testing dei cambiamenti sulle versioni più recenti di Lubuntu e successivamente di caricare i pacchetti già rodati all'interno dei PPA Backports. Tali repository sono una perfetta via di mezzo tra stabilità e innovazione e potranno essere utilizzati dagli utenti di qualsiasi tipologia."

Le persone che decideranno di installare i nuovi PPA Backports potranno quindi godere delle diverse funzionalità implementate nelle release più nuove di LXQt. Per fare un esempio concreto, all'interno dei repository di Ubuntu 22.04 "Jammy Jellyfish" LTS (Long Term Support) di base troviamo LXQt 0.17, ovvero la versione che attualmente è possibile reperire anche all'interno dei file ISO di Lubuntu 22.04. Si tratta però di una release abbastanza datata visto che ora è disponibile LXQt 1.1, una release che offre un ambiente grafico decisamente migliore e ricco di funzionalità che semplificano il workflow dell'utente.

Attualmente i PPA Backports di LXQt sono in fase di beta testing, dunque non sono consigliati per gli ambienti di produzione. Tuttavia i più curiosi possono già testarli aggiungendoli tramite questi semplice comando:

sudo add-apt-repository ppa:lubuntu-dev/backports-staging

Ultimato tale processo si potrà dunque proseguire con l'upgrade di LXQt