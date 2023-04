Lubuntu 23.04: arrivato LXQt 1.2

Torniamo a parlare delle nuove edizioni delle derivate ufficiali di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", ovvero la più recente incarnazione della distribuzione sviluppata dal team di coder Canonical. Questa versione semestrale del sistema operativo include diverse innovazioni di rilievo, come ad esempio Linux 6.2 che consente alla distribuzione di offrire un supporto out-of-the-box ad una moltitudine di device e periferiche presenti in commercio. Nell'articolo di oggi vogliamo parlarvi della flavor ufficiale dedicata al desktop environment open source LXQt ovvero Lubuntu 23.04. Tale spinoff è equipaggiata con LXQt 1.2, non si tratta della più recente versione di questo ambiente grafico ma in ogni caso offre un desktop completo con tutti i tool necessari per ogni tipologia di workflow.

LXQt 1.2 è basato interamente sulle librerie Qt 5.15 LTS, cosi come la più recente edizione 1.3, infatti il porting alle librerie Qt6 non è stato ancora ultimato. Con ogni probabilità non vedremo tale transizione nel breve periodo. Una delle novità di maggiore rilievo presenti in Lubuntu 23.04 riguarda il file manager, chiamato pcmanfm-qt, che è stato dotato della cronologia delle ricerche eseguite e di liste suddivise in base al nome ed al tipo di contenuti ricercati.

Gli utenti di Lubuntu 23.04 possono quindi impostare i diversi parametri di ricerca sfruttando il comodo pannello presente in Preferenze>Avanzate>Ricerca. Altra novità riguarda l'emulatore del terminale del progetto QTerminal che adesso può finalmente interagire con i QTermWidget ed i Qt plugin, senza contare che finalmente fornisce un parsing dei comandi migliore tramite l'opzione "-e".

L'utility per gli screenshot ScreenGrab è stata aggiornata ed ora può lavorare agilmente anche nelle diverse configurazioni multi-monitor mentre l'l'image viewer LXImage Qt include un nuovo sottomenu, all'interno della sezione View, dedicata allo scaling delle immagini più definito.

Gli utenti che desiderano in ogni caso avere sempre la versione d LXQt più aggiornata possono rivolgersi ai comodi PPA extra Lubuntu Backports cosi da ottenere LXQt 1.3.