L'SSD Samsung da 1TB è fulminea e funzionale: MEGA SCONTO del 48%

Gli SSD sono sempre più popolari e, ad esserlo, sono anche quelli Samsung la cui fama del brand assicura qualità e affidabilità nelle funzionalità: oggi l'SSD da 1TB portatile è in offerta con uno sconto del 48% per un costo finale di 87,99€.

1TB di SSD targato Samsung scontato del 48%

L'SSD portatile T7 Shield offre un'esperienza di archiviazione avanzata, unendo prestazioni eccezionali a un design robusto. Con la sua certificazione IP65, questo SSD offre una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere, garantendo affidabilità e durabilità in ogni situazione.

La velocità di trasferimento dell'SSD è straordinariamente elevata, raggiungendo fino a 9,5 volte la velocità dei tradizionali dischi rigidi esterni grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen.2. Con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura di 1.000 MB/s, l'utente può godere di un'efficienza senza pari nel trasferimento di file di grandi dimensioni.

Il design resistente agli urti, con una scocca in gomma appositamente progettata, rende l'SSD T7 Shield in grado di resistere a cadute da un'altezza fino a tre metri, offrendo una sicurezza extra durante gli spostamenti o l'utilizzo in ambienti dinamici.

La versatilità è un punto di forza di questo SSD portatile, fornito con due cavi USB inclusi, uno da Tipo C a C e l'altro da Tipo C ad A. Questi consentono connessioni semplici a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Si tratta, dunque, di un prodotto accessibile a tutti e che risulta essere sempre estremamente funzionale.

L'offerta di oggi su Amazon è davvero competitiva: l'SSD portatile da 1TB di Samsung è scontato del 48% per un costo d'acquisto finale pari a 87,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.