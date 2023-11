L'SSD fulmineo e portatile di Crucial da 4TB è in SUPER SCONTO: Amazon Outlet

Crucial è specializzata nella produzione di componenti e prodotti di memoria. Oggi su Amazon l'SSD portatile da ben 4TB è in sconto dell'11% per un prezzo finale di 357,99€.

L'SSD portatile da 4TB è in promo: sconto sul prodotto Crucial

L'SSD portatile Crucial X10 Pro è una potente soluzione di storage che offre prestazioni eccezionali. Con velocità di lettura e scrittura fino a 2.100/2.000 MB/s, questo dispositivo è in grado di gestire compiti impegnativi con facilità e permette di modificare i dati direttamente dall'unità, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di informatica.

La compatibilità ampia è uno dei punti di forza di questo SSD portatile. È plug-and-play con una vasta gamma di dispositivi, tra cui console di gioco, computer Windows, Mac, Android, iPad, PC, Linux, PlayStation e Xbox. Inoltre, l'SSD X10 Pro è resistente a polvere e spruzzi, con una classificazione IP55 e la capacità di sopportare cadute fino a 2 metri. Questa robustezza lo rende perfetto per l'uso in situazioni impegnative.

Per garantire la sicurezza dei dati, l'SSD Crucial X10 Pro offre protezione tramite password e crittografia hardware AES a 256 bit, assicurando che i tuoi dati sensibili siano al sicuro.

Il design professionale e di alta qualità è completato da un'elegante scocca in alluminio anodizzato con una base soft-touch in gomma e un pratico design miniaturizzato di 65x50 mm, con un LED indicatore di attività nel foro del cordino. Questo SSD è la soluzione ideale per chi cerca potenza, versatilità e sicurezza nei propri dispositivi di storage esterno.

Amazon applica uno sconto dell'11% sull'SSD Crucial da 4TB per un prezzo finale di 357,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.