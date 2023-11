L'SSD DEFINITIVO è portatile: PRODOTTO SAMSUNG in MAXI SCONTO

A differenza dei tradizionali dischi rigidi (HDD), gli SSD non hanno parti meccaniche in movimento e operano in modo completamente elettronico. Ciò li rende notevolmente più veloci. Oggi su Amazon è presente uno sconto top sull'SSD portatile di Samsung da 1TB: 33% e prezzo finale di 79,99€.

1TB portatile, SSD Samsung in offerta promo

L'unità a stato solido Samsung con capacità di archiviazione digitale di 1 TB offre una soluzione di storage estremamente veloce e affidabile. Questo dispositivo utilizza un'interfaccia USB 3.2 Gen 2, che offre velocità di trasferimento eccezionali, raggiungendo fino a 1.050 MB/s.

Questo rende il T7 ben 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale, consentendo di trasferire dati rapidamente ed efficientemente. L'unità è progettata per resistere alle sfide della vita quotidiana, grazie alla sua scocca in metallo che può sopportare cadute fino a 2 metri di altezza, garantendo la durabilità nel tempo.

La sicurezza dei dati è una priorità, con protezione opzionale tramite password e crittografia hardware AES a 256 bit, che mantengono i tuoi dati al sicuro da occhi indiscreti.

Questo dispositivo è estremamente versatile, compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, e Android 5.1 e versioni successive. Il pacchetto include cavi USB tipo C a C e USB tipo C a A per la massima connettività. Con una capacità di archiviazione generosa, velocità di trasferimento elevate e un design resistente, il Samsung T7 è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo di archiviazione esterno affidabile e veloce per smartphone e altri dispositivi.

Su Amazon è possibile acquistare un SSD portatile da 1TB di casa Samsung con uno sconto del 33% e un prezzo finale di 79,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.