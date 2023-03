Low cost, ma di alta qualità: hosting condiviso Keliweb a metà prezzo

Hai mai desiderato un'opportunità unica per ottenere un hosting condiviso di qualità a prezzi stracciati? Questo è il momento giusto: Keliweb sconta due tra i suoi piani più popolari, KeliUser (low cost, ideale per il tuo primo progetto sul web) e KeliPro (per progetti professionali). Due soluzioni di hosting Linux ricche di risorse, che potrai ottenere con sconti che vanno dal 50 al 60%. Un'occasione unica per avere tutto ciò che ti server per il tuo sito web, a un prezzo imbattibile.

Cosa include KeliUser, l'hosting condiviso low cost?

KeliUser è un piano di hosting condiviso perfetto per chi si trova nelle fasi iniziali del proprio percorso online, dal momento che risponde sia alle esigenze degli utenti privati, che di piccole e medie imprese. Crea il tuo sito web, blog, vetrina online, senza spendere cifre esorbitanti ma ottenendo comunque ottime performance.

Non solo: KeliUser è un servizio altamente scalabile, il che significa che potrai facilmente aggiornarlo man mano che il tuo sito crescerà e il traffico aumenterà. Scegliere KeliUser significa costruire una nuova identità digitale con un servizi hosting che offre ottime prestazioni a costi bassissimi: grazie alla promozione in corso, il primo anno è scontato di metà prezzo, a soli 13,45 euro annui.

Le principali risorse incluse sono dominio .it gratis, 5 GB SSD di spazio web, 10 caselle e-mail, un database MySQL, certificato SSL e HTTP/2, pannello DirectAdmin, backup plus, SiteBuilder e supporto tecnico h24.

Anche il piano KeliPro, un servizio professionale pensato per consolidare la tua attività, è in offerta: con soli quattro euro in più, ovvero 17,16 euro all'anno, otterrai molte più funzionalità e vantaggi. La promozione è a tempo limitato: approfittane prima che sia troppo tardi.

