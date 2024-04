LOL 4: quando escono e come guardare tutti gli episodi dello show

A distanza di tre anni esatti dalla prima stagione, debutta la quarta stagione di LOL, uno degli show di maggior successo degli ultimi anni per il settore della TV in streaming. Come da tradizione, gli episodi dello show sono disponibili su Amazon Prime Video ed è sufficiente avere un abbonamento ad Amazon Prime per poter guardarli in streaming.

Per il momento, sono già disponibili i primi quattro episodi di LOL mentre gli ultimi due arriveranno il prossimo 8 aprile 2024. Per iniziare la visione basta seguire il link riportato qui di sotto. Chi non ha Amazon Prime, può attivare il mese di prova gratuita per iniziare subito a guardare la serie, senza alcun obbligo di rinnovo.

LOL 4: disponibili i primi episodi su Prime Video

La quarta stagione di LOL ha un cast molto ricco che comprende: Giorgio Panariello, Angela Finocchiaro, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Claudio Santamaria, Lucia Ocone e Diego Abatantuono oltre al vincitore di LOL Talent Show, Loris Fabiani. A guidare il programma ci sono Frank Matano e Fedez oltre a Lillo come presenza fissa.

Come detto in precedenza, i primi 4 episodi di LOL sono già disponibili su Prime Video mentre gli ultimi 2 episodi arriveranno soltanto il prossimo 8 aprile. Per iniziare subito la visione basta collegarsi alla piattaforma tramite il link qui di sotto. L'accesso è disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime. Sulla piattaforma è possibile riguardare anche le precedenti stagioni.

Chi non ha Prime, invece, può attivare il primo mese di prova gratuita, con rinnovo al costo di 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno (non c'è alcun obbligo di rinnovo in ogni caso. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer di LOL 4

Il trailer della nuova stagione è disponibile di seguito.

