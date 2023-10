Loki 2 è in arrivo: non perdere nemmeno un episodio su Disney+

Dal 6 ottobre sulla piattaforma Disney+ saranno disponibili i nuovi episodi di Loki 2, la seconda stagione della serie Marvel più attesa in questi ultimi mesi dell'anno. La serie andrà in onda in esclusiva su Disney+, quindi l'unico modo per vederla è quello di abbonarsi. Lo puoi fare direttamente da qui: verrai reindirizzato al sito ufficiale, dove potrai attivare il servizio della popolare piattaforma streaming a 89,90 euro al mese anziché 107,88 euro.

Loki 2 in esclusiva su Disney+: la trama e come risparmiare 2 mesi di abbonamento Disney+

Il trucco per risparmiare 2 mesi di abbonamento è molto semplice. Collegati alla pagina d'iscrizione a Disney+ da qui e scegli la fatturazione annuale anziché quella mensile: la prima prevede un pagamento di 89,90 euro all'anno, la seconda di 8,99 euro al mese (che moltiplicato per 12 diventa 107,88 euro).

Ma passiamo ora alla trama della seconda stagione di Loki. Le vicende riprenderanno dall'incredibile finale del primo capitolo. La sinossi ufficiale narra di come "Loki si dovrà combattere per l'anima della Time Variance Authority".

L'antieroe per eccellenza della Marvel si ritrova a navigare in un multiverso in continua espansione al fianco di Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e già conosciuti dal pubblico. L'obiettivo del viaggio è ritrovare Sylvie, Miss Minutes e il giudice Renslayer. Inoltre la ricerca di Loki contemplerà anche la verità su ciò che significa avere il possesso del libero arbitrio.

Non perdere l'opportunità di guardare Loki 2 in esclusiva su Disney+ a un prezzo più basso di 17 euro con il trucco che ti abbiamo segnalato qui sopra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.