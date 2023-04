Logitech Zone Vibe 100: game, lavoro, musica, TUTTO al 41%

Se vuoi delle cuffie wireless molto versatili che puoi usare per videoconferenze, giochi su PC e laptop o semplicemente per ascoltare musica, dai un'occhiata a questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo cartello Logitech Zone Vibe 100 a soli 75,99 euro, invece che 129 euro.

Tieni presente che grazie a questo sconto del 41% il prezzo si avvicina tantissimo al minimo storico. In questo momento puoi risparmiare ben 53 euro sul totale. E poi queste cuffie ti garantiscono un suono spettacolare, sono leggere e in grado di connettersi a più dispositivi contemporaneamente.

Logitech Zone Vibe 100: le cuffie wireless per tutto

Certamente una delle caratteristiche più interessanti delle Logitech Zone Vibe 100 è la versatilità. Grazie alla tecnologia Bluetooth puoi collegarle velocemente in modo semplice a tutti i dispositivi. Ad esempio puoi giocare i tuoi titoli preferiti sul PC o ascoltare musica dal tuo smartphone. Garantiscono una connessione senza latenza e molto stabile. E poi grazie al microfono integrato potrai fare chiamate o videoconferenze.

Hanno dei padiglioni morbidi che non stringono e dei pratici comandi per gestire i tuoi contenuti e il volume. La tecnologia di cancellazione del rumore cattura la tua voce blocca i rumori di sottofondo. Inoltre è dotata di bassi corposi e potenti per un'esperienza musicale molto più coinvolgente. Grazie alla super batteria potrai tenerle fino a 18 ore con una sola ricarica.

Affrettati perché un'offerta così vantaggiosa non può durare a lungo. Quindi prima che sia tardi dirigiti su Amazon e acquista le tue Logitech Zone Vibe 100 a soli 75,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.