Logitech Slim Folio: trasforma il tuo iPad in un computer e RISPARMIA il 43%

Un’offerta da non perdere per trasformare il tuo iPad in un notebook completo e funzionale: la custodia con tastiera Logitech Slim Folio è in sconto su Amazon a soli 59 euro, con un risparmio del 43% rispetto al prezzo originale di 103,99 euro. Se stai cercando un modo per aumentare la tua produttività e proteggere il tuo dispositivo, questo è il momento giusto per agire.

Un accessorio che fa la differenza

La Logitech Slim Folio non è solo una custodia, ma una vera e propria soluzione 2-in-1 che trasforma il tuo iPad in un computer portatile. Grazie alla tastiera wireless integrata, scrivere diventa un’esperienza confortevole e professionale. I tasti ben distanziati e una fila completa di scorciatoie dedicate a iOS ti permettono di lavorare in modo fluido, sia che tu stia rispondendo a email, scrivendo documenti o navigando sul web.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo prodotto è la durata della batteria. Grazie a due batterie a bottone sostituibili e alla tecnologia Bluetooth Low Energy, la tastiera può funzionare fino a quattro anni con un utilizzo medio di due ore al giorno. Dimentica la necessità di ricariche frequenti e concentrati solo sul tuo lavoro.

Protezione e praticità

Oltre alla tastiera, la Slim Folio offre una protezione completa per il tuo iPad. Il design sottile e leggero avvolge il dispositivo, proteggendolo da urti, graffi e schizzi, senza comprometterne la portabilità. Inoltre, dispone di un pratico alloggiamento per Apple Pencil (1ª generazione) o Logitech Crayon, così avrai sempre a portata di mano lo strumento di disegno o scrittura.

Questa custodia è compatibile con numerosi modelli di iPad da 10,2 pollici, tra cui i modelli A2200, A2198, A2197, A2428, A2429, A2430, A2270, A2604 e A2602. La possibilità di regolare l’angolazione del tablet garantisce una posizione ottimale per digitare, ovunque tu sia: sulla scrivania, sul divano o in viaggio.

Approfitta subito di questa offerta imperdibile su Amazon e migliora la tua esperienza con l’iPad. Con uno sconto del 43%, la Logitech Slim Folio rappresenta una soluzione affidabile e conveniente per chi cerca qualità, praticità e stile in un unico prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.