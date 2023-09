Logitech Slim Folio: custodia con tastiera per iPad SCONTATISSIMA

Hai un iPad di 10ª generazione e hai bisogno di acquistare una custodia? Ne vorresti una che possiede anche una tastiera affidabile e precisa senza spendere troppi soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech Slim Folio a soli 79,89 euro, invece che 129 euro.

Goditi questo sconto del 38% che abbatte il prezzo e lo fa arrivare al minimo storico. Oggi quindi potrai risparmiare oltre 49 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su questa bellissima custodia dotata di tastiera e alloggiamento per la penna digitale. È leggerissima e nello stesso tempo molto robusta. A questo prezzo è un vero affare.

Logitech Slim Folio al prezzo più basso di sempre

Con questa cover potrai tenere al sicuro il tuo iPad. Infatti lo protegge completamente da urti e graffi. Il tessuto esterno è morbido ma resistente e non appesantisce troppo il tuo dispositivo. È compatibile per gli iPad di 10ª generazione, ovvero A2696, A2757, A2777.

La tastiera è compatta e ha dei tasti di scelta rapida per gestire ad esempio il volume e i contenuti multimediali. I tasti sono comodissimi e silenziosi per una digitazione precisa. La connessione è affidabile e immediata, senza input lag. Viene alimentata da due batterie a bottone che durano per più 3 anni e che potrai facilmente sostituire. Ed è anche dotata di un alloggiamento per Logitech Crayon o Apple Pencil.

Non ci sono dubbi, a questa cifra e l'affare del giorno. Fai veloce perché ovviamente durerà poco. Quindi dirigiti adesso su Amazon e acquista la tua Logitech Slim Folio a soli 79,89 euro, invece che 129 euro. Se completi l'ordine subito la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.