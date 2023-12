Logitech Signature M650: mouse wireless PRECISO a SOLI 42€

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di avere un mouse wireless spettacolare a prezzo super vantaggioso. Dunque non perdere l'occasione, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech Signature M650 a soli 42,66 euro.

Tieni presente che il prezzo originale, anche se non è segnalato, è di circa 54 euro, per cui ora puoi risparmiare un bel po'. E poi questo mouse wireless è precisissimo, ha un tracciamento veloce e scorre in modo fluido anche senza il tappetino. Questa è la versione per mancini ma ovviamente puoi scegliere anche quella per destrorsi.

Logitech Signature M650: il miglior rapporto qualità prezzo

Non ci sono dubbi che a questa cifra è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Soprattutto se usi spesso il computer, che sia per hobby, scuola o lavoro, avere un mouse con queste caratteristiche fa la differenza. Intanto è sagomato sapientemente e quindi offre il massimo del comfort. Ha 4 tasti precisi, 2 vicini al pollice, per creare scorciatoie ed essere più veloce.

Puoi inoltre collegarlo in due modi: con il ricevitore che trovi incluso in modalità wireless o cono la tecnologia Bluetooth. Questo garantisce il massimo della versatilità e quindi lo puoi usare su qualsiasi device. Con l'app dedicata puoi anche personalizzare i tasti e la batteria AA inclusa dura fino a 2 anni.

Approfitta anche tu di questa strepitosa occasione ma fai alla svelta perché scadrà da un momento all'altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Logitech Signature M650 a soli 42,66 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

