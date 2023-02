Logitech Signature K650: tastiera wireless con poggiapolsi a 43€

Stai cercando una tastiera che sia comoda, completa di tutti i tasti, che puoi usare anche wireless e magari senza spendere troppo? Allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech Signature K650 a soli 43,84 euro, invece che 58,99 euro.

Probabilmente avrai già capito che si tratta di un minimo storico, per cui dovrai essere rapido altrimenti non riuscirai ad avvalerti di questo sconto. Questa tastiera è completa, non solo ha il tastierino numerico, ma anche un comodissimo poggiapolsi incluso.

Logitech Signature K650: tutto incluso ma il prezzo non cambia

Logitech Signature K650 è una tastiera molto raffinata con un design elegante, pensato per garantire il massimo del comfort. Infatti ha un profilo basso e i tasti sono ben distanziati. È dotata anche di un tastierino numerico e dei tasti di scelta rapida. Possiede un poggiapolsi che ti aiuta a rilassarti durante le battiture, permettendoti di lavorare con più efficienza e per più tempo senza stancarti.

La puoi connettere con la tecnologia Bluetooth Low Energy a qualsiasi dispositivo compatibile, oppure con il ricevitore incluso in modalità wireless. Questo garantisce la massima versatilità. Infatti è compatibile per Windows, macOS, Chrome OS, Linux, iPadOS, iOS e Android. I tasti sono precisi e ti garantiranno la massima velocità a ogni pressione, in modo da non perdere un colpo.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è assolutamente da avere. Devi essere rapido però perché andrà a ruba. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech Signature K650 a soli 43,84 euro, invece che 58,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.