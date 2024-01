Logitech POP Mouse wireless ora in SUPER OFFERTA su Amazon!

Va avanti la tecnologia, ma va avanti anche lo stile, così come anche le esigenze dei consumatori, soprattutto i più giovani, sono in continuo mutamento. Anche nelle periferiche, attualmente c'è bisogno di qualcosa di più Smart e più contemporaneo, che si adatti in pieno al mood dei nostri tempi. Logitech l'ha capito prima di tutti, e ha creato una linea proprio con questa filosofia.

Da oggi, potrai acquistare in offerta su Amazon il Mouse Wireless Logitech POP a soli 27,39€, con uno sconto del 5% sul prezzo più basso recente, e ben 13€ risparmiati sul prezzo originale del prodotto!

Qualità, comodità e... Emoji!

Stiamo parlando di un mouse che unisce due filosofie, fondendo nuovo e retrò: la tua anima vintage verrà ripagata con un'audace combinazione di colori nero, grigio e giallo in stile gioco arcade, mentre quella più moderna dal suo essere tecnologico, con il silent touch per ridurre al minimo il rumore, e molto altro.

Questo Mouse Wireless Logitech POP possiede infatti il pulsante emoji, una smart wheel per passare al tracciamento ad alta precisione a quello ultra rapido, il flow, e molto altro ancora. Non potrai più farne a meno!

