Logitech POP Keys: la tastiera wireless con tasti emoji al 41%

Vuoi una tastiera wireless che sia compatta in modo da poterla portare in giro e che si possa utilizzare su diversi computer e portatili? Allora devi assolutamente dare un'occhiata a questa super offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech POP Keys a soli 69,99 euro, invece che 119 euro.

Goditi lo sconto del 41% e risparmia la bellezza di 49 euro sul totale. Con questa tastiera meccanica senza fili potrai digitare su qualsiasi dispositivo. Ha tasti meccanici intercambiabili che ti garantiscono una digitazione fluida e veloce. E con i tasti emoji personalizzabili puoi dare sfogo alla tua fantasia.

Logitech POP Keys: super compatta dal design unico

Questa tastiera si fa notare sicuramente per il suo design vintage molto particolare che la rende unica nel suo genere. I tasti combinano i colori nero, grigio e giallo in stile arcade. Ma non è solo bella è anche estremamente versatile e precisa. Le sue piccole dimensioni la rendono perfetta da portare sempre dietro.

La puoi connettere fino a un massimo di 3 dispositivi e passare da uno all'altro semplicemente premendo un tasto. L'inconfondibile clic dei tasti meccanici renderà la tua digitazione molto soddisfacente. Potrai avvalerti di 8 tasti emoji intercambiabili e tutti personalizzabili tramite il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente. Ha una batteria garantita perdurare fino a tre anni ed è compatibile su Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS o iOS.

Davvero una super promozione da non lasciarsi scappare. Fai presto perché le unità disponibili a questa cifra sono pochissime. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech POP Keys a soli 69,99 euro, invece che 119 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

