Logitech Options+ si aggiorna: nuove funzioni e più compatibilità

Logitech ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per il software Options+, portandolo alla versione 1.86 su sistemi operativi Windows e macOS. Questo update introduce diverse migliorie, tra cui il supporto per nuovi dispositivi, ottimizzazioni delle prestazioni e l’integrazione di funzionalità avanzate pensate per migliorare l’esperienza utente.

Tra le novità più rilevanti, spicca l’aggiunta della compatibilità con le webcam StreamCam di Logitech, ampliando così la gamma di dispositivi configurabili tramite il software. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti alla MX Creative Console, una funzione dedicata ai professionisti della creatività che permette un controllo più fluido e intuitivo sui dispositivi supportati.

Una delle caratteristiche più interessanti introdotte con questo aggiornamento è l’AI Prompt Builder, un innovativo strumento pensato per facilitare la creazione di prompt per l’intelligenza artificiale. Questa funzione può essere integrata all’interno delle Smart Actions, permettendo agli utenti di automatizzare ancora di più i propri flussi di lavoro, ottimizzando produttività ed efficienza. Tuttavia, per impostazione predefinita, l’AI Prompt Builder è disabilitato per coloro che installano il software per la prima volta o effettuano l’aggiornamento alla nuova versione.

Una serie di correzioni di bug

Oltre alle nuove funzionalità, Logitech ha incluso in questo aggiornamento una serie di correzioni di bug e miglioramenti generali della stabilità, garantendo un’esperienza d’uso più fluida e affidabile. L’attenzione dell’azienda nell’ottimizzazione del software mira a fornire agli utenti strumenti sempre più performanti e in linea con le loro esigenze.

Logitech Options+ si conferma come un software essenziale per personalizzare i dispositivi del marchio, offrendo la possibilità di rimappare i tasti, creare macro, aggiornare il firmware e configurare impostazioni specifiche per mouse, tastiere, webcam e altri accessori. Questo livello di personalizzazione consente agli utenti di adattare il proprio setup in base alle proprie necessità, migliorando così l’esperienza d’uso quotidiana.

L’aggiornamento alla versione 1.86 di Logitech Options+ è disponibile gratuitamente per il download sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti interessati possono scaricarlo per beneficiare delle nuove funzionalità e dei miglioramenti introdotti, mantenendo i propri dispositivi sempre aggiornati e ottimizzati.