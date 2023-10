Logitech MX Mechanical: ottima tastiera al MINIMO STORICO

Se fai presto oggi puoi avvalerti di un'ottima promozione per mettere le mani su una tastiera wireless dalle prestazioni elevate a un prezzo molto conveniente. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech MX Mechanical a soli 149,25 euro, invece che 171,95 euro.

Questo è il prezzo più basso mai registrato su Amazon quindi va da sé che dovrai essere velocissimo per averla a questa cifra. Grazie allo sconto del 13% potrai risparmiare circa 22 euro. Soprattutto ti porti a casa una tastiera dalle prestazioni eccezionali che ti permetterà di scrivere al computer in modo molto più fluido e veloce. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech MX Mechanical: la tastiera delle meraviglie a poco

Sono tantissime le specifiche tecniche di questa tastiera meccanica ma andiamo per ordine. Intanto dobbiamo parlare del design pensato per il massimo del comfort. Ha un profilo ribassato con i piedini che puoi alzare regolandola in base alle tue esigenze. I tasti sono silenziosi e hanno un input immediato.

Possiede una retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani, si spegne quando le allontani, e si regola automaticamente in base alla luce della stanza. La puoi collegare al tuo computer in modo semplice grazie al ricevitore che troverai incluso e puoi abbinare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Inoltre ha un'autonomia fino a 15 giorni con una ricarica completa.

Non aspettare che sia tardi e l'offerta sparisca. È chiaro che a questa cifra la vorranno tutti e quindi le unità disponibili andranno via come il pane. Dunque vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech MX Mechanical a soli 149,25 euro, invece che 171,95 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.