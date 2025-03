Logitech MX Master: mouse wireless ergonomico e resistente, PREZZO DIMEZZATO

Se sei alla ricerca di un mouse ergonomico, preciso e resistente sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, per la Festa delle Offerte di Primavera, il mouse Logitech MX Master viene messo in promo con un mega sconto del 50% per un costo finale di 59,99€.

Le caratteristiche del mouse Logitech

Il mouse Logitech è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo senza pari, combinando versatilità, precisione e comfort. Grazie alla tecnologia Logitech Flow, puoi controllare fino a 3 computer con un solo mouse wireless, semplificando notevolmente il multitasking. Inoltre, puoi facilmente copiare e incollare testo, immagini e file tra i dispositivi, migliorando la produttività.

Con il tracciamento Darkfield High Precision, questo mouse garantisce un controllo impeccabile su qualsiasi superficie, inclusi vetro e superfici riflettenti, con una risoluzione che arriva fino a 4.000 DPI. Puoi lavorare senza problemi anche su superfici non convenzionali, assicurando sempre precisione nei movimenti.

La ricarica rapida è un altro punto di forza: basta collegare il mouse via Bluetooth per ottenere un’intera giornata di utilizzo in soli 3 minuti di ricarica. Una volta completamente caricato, il mouse può durare fino a 70 giorni, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

Il scorrimento laterale adattivo ti permette di scorrere le pagine Web in modo rapido e semplice. Grazie alla funzione di scorrimento laterale con una pressione del pollice, la navigazione è fluida e veloce, adattandosi alla velocità e movimento. Infine, il design ergonomico del mouse supporta la mano e il polso, offrendo un controllo preciso con pulsanti e rotellina ben posizionati per un comfort ottimale anche durante l'uso prolungato.

