Logitech MX Master 3S ora in OFFERTISSIMA con 29€ in MENO!

Se stai cercando un mouse ottimo per fare della tua postazione Mac una sezione unica, ma soprattutto performante del tuo ufficio o della tua camera, quest'occasione è la migliore che potrai trovare! Infatti in offerta su Amazon potrai acquistare niente mento che un mouse targato Logitech risparmiando davvero molto!

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il mouse Logitech MX Master 3S a soli 83€, con uno sconto di ben 29€ sul totale rispetto al prezzo attuale, che si attesta addirittura sui 113€!

L'offerta migliore per un mouse TOP!

Questo mouse di Logitech, il performante MX Master 3S per Mac, è ottimizzato per macOS e compatibile anche con iPadOS. Questo gioiello è dotato di un sensore 8K DPI che traccia su vetro, e che dispone di click silenziosi con il 90% di rumore in meno!

Il mouse Logitech MX Master 3S ti garantisce una durata di batteria fino a 70 giorni con una carica completa, e puoi ottenere 3 ore di utilizzo da questo mouse wireless con solo una carica rapida di un minuto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.