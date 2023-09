Logitech MX Master 3S: il MIGLIOR mouse wireless a 53€ in MENO

Se vuoi acquistare un mouse wireless dalle prestazioni gigantesche a un prezzo molto più basso allora non devi assolutamente perdere questa offerta speciale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Master 3S a soli 81,99 euro, invece che 134,99 euro.

Siamo dunque di fronte a uno sconto pazzesco del 39% che ti permette di risparmiare ben 53 euro sul totale. Questo è un mouse davvero eccezionale, pensato per chi vuole il meglio. Ha un design ergonomico e ti permette quindi di usarlo per tante ore senza fare fatica. I tasti sono silenziosi e personalizzabili e scorre praticamente su tutte le superfici senza tappetino.

Logitech MX Master 3S: l'eccellenza a buon prezzo

Qui stiamo parlando dell'eccellenza, uno dei migliori mouse in commercio. Con questo non sacrifichi niente. A partire dall'impugnatura che ti permette di mantenere la mano e il polso in una posizione corretta. Questo ti garantisce una maggiore comodità e minore fatica. Trovi anche dei comodi pulsanti sulla parte vicino al pollice che facilitano e velocizzano diverse attività.

È dotato di un sensore da 8000 DPI con sensibilità personalizzabile e scorre anche sul vetro. I clic sono silenziosissimi, fino al 90% in meno di rumore rispetto a un mouse tradizionale. E se scarichi il software Logi Options+ potrai personalizzare ogni tasto come desideri.

Un'offerta assolutamente da non lasciarsi scappare. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 3S a soli 81,99 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.