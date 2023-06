Il miglior mouse wireless oggi in circolazione è il Logitech MX Master 3S. La straordinaria periferica multidevice è al centro di un doppio sconto Amazon che porta il prezzo finale a poco più di 85€. Oltre allo sconto del 32% già applicato da Amazon, risparmi 4,60€ al momento del check-out. Avviene tutto in automatico, tu non devi fare altro che aggiungere il mouse Logitech al carrello.

A proposito di promo strepitose: su Amazon c'è un doppio sconto anche sulla Logitech MX Keys, scoprilo qui.

Logitech MX Master 3S: il mouse Bluetooth più ambito al centro di uno doppio sconto su Amazon

Volendo sintetizzare al massimo, si potrebbe dire che il Logitech MX Master 3S è un mouse avanzato per i professionisti che richiedono un controllo preciso e personalizzabile del cursore. È dotato di una serie di funzioni di ultima generazione, come in sensore ad altissima precisione, un design ergonomico, la rotella per sfreccia alla velocità della luce e una serie di pulsanti programmabili.

Il sensore del mouse è uno dei suoi punti di forza, in quanto utilizza una tecnologia a doppio raggio laser per garantire una precisione di tracciamento senza pari. Ciò significa che il cursore si muove in modo fluido e preciso sulla maggior parte delle superfici, anche su quelle più difficili come il vetro.

Il design ergonomico del mouse MX Master 3S lo rende estremamente confortevole da usare anche per lunghi periodi di tempo. La superficie del mouse è rivestita in gomma, per una presa sicura e comoda.

A proposito di "rotelle". Ce n'è anche una sul fianco interno (a sinistra, quindi), così puoi navigare rapidamente tra le schede aperte o le finestre del browser. E poi il mouse è dotato anche di sei pulsanti programmabili, che possono essere configurati per eseguire azioni specifiche come il copia-incolla, l'apertura di applicazioni o la navigazione tra le schede del browser. Insomma, lo puoi adattare in base alle tue esigenze così da aumentare la produttività.

