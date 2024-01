Logitech MX Master 3S per Mac: il mouse che non ti fa sentire la fatica

Sei spesso davanti al tuo Mac per lavoro? Vorresti un mouse ergonomico che garantisca buone prestazioni e ti permetta di non affaticare la mano, il braccio e il polso? Allora sei nel posto giusto. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech MX Master 3S per Mac a soli 89,99 euro, invece che 134,99 euro.

Questo è senza ombra di dubbio uno dei migliori mouse wireless in circolazione e con questo ribasso è da prender al volo. Con lo sconto del 33% oggi puoi risparmiare ben 45 euro sul totale. Fai alla svelta perché c sono poche unità disponibili a questa cifra e a breve potrebbe essere tutto finito.

Logitech MX Master 3S per Mac a un prezzo WOW

Questa versione di MX Master 3S è progettata appositamente per Mac. È ottimizzata per il sistema operativo macOS e funziona bene anche su iPadOS. Per cui partiamo già con un'ampia versatilità. Ciò però che lo rende l'acquisto perfetto è il suo design ergonomico. È sapientemente sagomato per fare in modo che la mano, il polso e il braccio rimangano sempre nella migliore posizione possibile riducendo al minimo la fatica.

Il suo sensore ottico è precisissimo e scorre su qualsiasi superficie senza problemi. Non serve nemmeno il tappetino. Scaricando gratuitamente Logi Option+ avrai la possibilità di modificare diverse impostazioni e configurare i pulsanti come desideri. Lo puoi ricaricare in modo semplice con il cavetto USB e ha un'autonomia di ben 70 giorni. Inoltre lo puoi collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Senza ombra di dubbio un best buy assoluto da non perdere. Quindi prima che sia troppo tardi dirigiti su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 3S per Mac a soli 89,99 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

