Logitech MX Keys: la tastiera che tutti vogliono in forte SCONTO

Se hai deciso di acquistare una tastiera senza fili che sia affidabile al 100% allora non devi assolutamente perdere questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys a soli 83,99 euro, invece che 129 euro.

Lo sconto del 35% abbatte il prezzo e registra una cifra che si avvicina moltissimo al minimo storico. Per cui per avvalerti di questa promozione devi essere veloce. Oggi puoi portarti a casa la migliore tastiera senza fili in commercio a un prezzo molto più basso e risparmiare 40 euro.

Logitech MX Keys: versatile, precisa e intelligente

Con questa mitica tastiera potrai vivere un'esperienza eccezionale. Grazie al suo profilo più basso la digitazione è fluida e precisa. Non mancherai nemmeno un tasto. E poi s'illumina in modo intelligente percependo la luce circostante e adattandosi di conseguenza. I tasti sono leggermente concavi in modo per adattarsi ai polpastrelli.

Puoi switchare con 3 dispositivi velocemente grazie alla connessione multipoint. È compatibile con tutti i sistemi operativi, da Windows a MacOs, passando per Linux e ChromeOS. In dotazione troverai il suo ricevitore per collegarla facilmente, senza la necessità di installazioni. Inoltre ha un'autonomia enorme e si ricarica con il cavetto USB, anche mentre la usi.

Non c'è proprio tempo da perdere perché questa offerta durerà un soffio. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys a soli 83,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

