Logitech MX Keys S: la tastiera che NON ha RIVALI tua al 36%

Se vuoi migliorare notevolmente il tuo modo di scrivere al computer allora devi prendere una tastiera di qualità. Quella che ti sto segnalando non ha assolutamente rivali e adesso la puoi acquistare a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys S a soli 82,99 euro, invece che 129 euro.

Se fai presto oggi potrai avvalerti dello sconto del 36% e quindi risparmiare 46 euro sul totale. Tieni presente che questo è un ritorno inaspettato al minimo storico. Va da sé dunque che devi essere veloce per riuscire ad accaparrartela.

Logitech MX Keys S: la regina delle tastiere senza fili

Non ci sono dubbi, la MX Keys S è la migliore tastiera wireless che puoi trovare in commercio e a questa cifra è da prendere al volo. È progettata per poter digitare in modo veloce e fluido senza perdere nemmeno un colpo. I tasti sono leggermente concavi e garantiscono il massimo del comfort. Ha un profilo ribassato e quindi sarai veloce e non farai fatica.

È dotata di una retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani e si regola in base alla luce circostante. Potrai connetterla tramite il ricevitore che trovi incluso oppure tramite il Bluetooth. Questo garantisce la massima versatilità, si collega a tutti i dispositivi sia Windows che macOS. La puoi abbinare fino a 3 dispositivi e cambiare da uno all'altro con un semplice tasto. E poi ha una batteria in grado di durare per tantissimo tempo con una sola ricarica.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Fai presto perché le unità disponibili a questa cifra spariranno in poco tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 82,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

